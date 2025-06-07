В Госдуме прокомментировали закон о гостевых домах

«Благодаря тому, что у владельцев гостевых домов появятся возможности и легального продвижения продукта, и сотрудничества с туроператорами, и получения преференций от государства, всё это позволит создать условия для соотношения цена — качество на приемлемом уровне. А мы, в свою очередь, продолжим работу с правительством для дополнительной поддержки гостевых домов», — сказал Кривоносов.