Кто помог сбежать украинке из самой охраняемой тюрьмы в Молдове: Скандальные итоги расследования

В тюрьме № 13 в центре Кишинёва — скандал: 23-летняя гражданка Украины сбежала через окно административного корпуса. По предварительной версии, она не просто «вырвалась» — ей помогли. Сегодня стало известно: задержан сотрудник тюрьмы, подозреваемый в организации побега.