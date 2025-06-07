Кто помог сбежать украинке из самой охраняемой тюрьмы в Молдове: Скандальные итоги расследования

В тюрьме № 13 в центре Кишинёва — скандал: 23-летняя гражданка Украины сбежала через окно административного корпуса. По предварительной версии, она не просто «вырвалась» — ей помогли. Сегодня стало известно: задержан сотрудник тюрьмы, подозреваемый в организации побега.
Информацию подтвердила Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ).
«Задержание произошло на основании информации, полученной администрацией учреждения. Совместно с полицией ведутся мероприятия по поимке сбежавшей. Начато служебное расследование. Руководство тюрьмы № 13 временно отстранено», — сообщили в пресс-службе.
Заключённая — уроженка Украины. Осуждена и находилась в Молдове на этапе ресоциализации — она якобы готовилась к трудовой деятельности. В момент побега находилась в административной зоне.
Национальная администрация пенитенциаров (НАП) подтверждает побег заключенной из пенитенциара № 13, расположенного в столице. Инцидент произошел 5 июня около 16:48.
По информации НАП, 23-летняя гражданка Украины совершила побег, повредив решетки на окне административного блока, где она выполняла трудовые обязанности. Сразу после происшествия в учреждении была объявлена тревога, начаты поисковые мероприятия при участии полиции.