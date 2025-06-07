Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии стали брать кредиты на одиннадцать процентов меньше

В республике упали и объемы кредитования.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В течение последних нескольких месяцев жители Башкирии стали меньше брать кредитов. Об этом сообщили журналисты UfacityNews.ru со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

По предоставленным данным, за апрель и май число выданных кредитов снизилось на 11% — с 83,40 тысяч до 74,25 тысяч. Общий объем кредитования упал с 22,88 млрд до 19,46 млрд рублей.

Башкирия по объемам кредитования заняла седьмую позицию среди регионов России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.