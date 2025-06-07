Жители Башкирии стали брать кредиты на одиннадцать процентов меньше

В течение последних нескольких месяцев жители Башкирии стали меньше брать кредитов. Об этом сообщили журналисты UfacityNews.ru со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
По предоставленным данным, за апрель и май число выданных кредитов снизилось на 11% — с 83,40 тысяч до 74,25 тысяч. Общий объем кредитования упал с 22,88 млрд до 19,46 млрд рублей.
Башкирия по объемам кредитования заняла седьмую позицию среди регионов России.
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