Ущерб оценили в 1,9 миллиона: Нелегальный цех по переработке рыбы нашли под Таганрогом

В одном из нежилых помещений сотрудники во время проверки обнаружили более девяти тонн рыбы. Среди них были такие виды, как рыбец, бычки, пеленгас, судак, сельдь, тюлька и другие. У всей продукции не было обязательной маркировки. Всю рыбу изъяли.