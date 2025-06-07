Ущерб оценили в 1,9 миллиона: Нелегальный цех по переработке рыбы нашли под Таганрогом

Нелегальный цех по переработке рыбы выявили в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом 7 июня сообщили в управлении на транспорте МВД России по Ростовской области.
В одном из нежилых помещений сотрудники во время проверки обнаружили более девяти тонн рыбы. Среди них были такие виды, как рыбец, бычки, пеленгас, судак, сельдь, тюлька и другие. У всей продукции не было обязательной маркировки. Всю рыбу изъяли.
Рыбу обнаружили в нежилом помещении в Неклиновском районе. Фото: УТ МВД по СКФО.
Полицейские установили, что 56-летний местный предприниматель закупал рыбы, перерабатывал и реализовывал у оптовых закупщиков и на рынках. Ущерб от его деятельности оценивается в 1,9 миллиона рублей.
Правоохранители оценили ущерб в 1,9 миллиона рублей. Фото: УТ МВД по СКФО.
— Кроме того, выяснилось, что ранее данный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, — рассказали в УТ МВД по СКФО.
Следователи Таганрогского линейного отдела МВД на транспорте возбудили уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенные в особо крупном размере». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет.