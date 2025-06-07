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Максим Третьяк останется в ХК «Лада» еще на один сезон

Тольяттинцы подписали новый контракт с 28-летним вратарем.

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Тольяттинцы подписали новый контракт с 28-летним вратарем.

Максим Третьяк в команде с 2024 года. Сыграл в восьми матчах. Отбил 151 шайбу, пропустил 17. Процент отраженных бросков составляет 89,9%. Коэффициент надежности — 3,13 балла.

Также стоял в «рамке» за ХК «Сочи», рижское «Динамо», столичный ЦСКА и владивостокский «Адмирал». Есть три сухие игры и два ассиста. В конце мая писали, что волжане были заинтересованы в продлении сотрудничества с голкипером.

В итоге подписали новое соглашение. Оно рассчитано до конца следующего сезона. А недавно состав «автозаводцев» пополнили 23-летний вратарь Денис Попов и 31-летний нападающий Вячеслав Основин.

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