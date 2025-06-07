Максим Третьяк останется в ХК «Лада» еще на один сезон

Тольяттинцы подписали новый контракт с 28-летним вратарем.
Максим Третьяк в команде с 2024 года. Сыграл в восьми матчах. Отбил 151 шайбу, пропустил 17. Процент отраженных бросков составляет 89,9%. Коэффициент надежности — 3,13 балла.
В итоге подписали новое соглашение. Оно рассчитано до конца следующего сезона. А недавно состав «автозаводцев» пополнили 23-летний вратарь Денис Попов и 31-летний нападающий Вячеслав Основин.
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