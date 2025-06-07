Максим Третьяк останется в ХК «Лада» еще на один сезон

Также стоял в «рамке» за ХК «Сочи», рижское «Динамо», столичный ЦСКА и владивостокский «Адмирал». Есть три сухие игры и два ассиста. В конце мая писали, что волжане были заинтересованы в продлении сотрудничества с голкипером.