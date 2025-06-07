Красноярские резервисты предложили решения для улучшения демографии

Разработка предложений велась совместно с экспертами правительства, краевого кадрового центра и учеными. На защите проектов прозвучали нестандартные решения, охватывающие различные сферы жизни — от новых образовательных программ для родителей до цифровых сервисов, упрощающих получение государственной поддержки семьями. Были представлены идеи, касающиеся медицинской, социальной и кадровой помощи, а также предложения, ориентированные на молодых родителей, включая студентов.