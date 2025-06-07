Красноярские резервисты предложили решения для улучшения демографии

Команды губернаторского кадрового резерва Красноярского края представили свои предложения по улучшению демографической ситуации в регионе, выполнив задачу, поставленную ранее главой края Михаилом Котюковым. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.
Разработка предложений велась совместно с экспертами правительства, краевого кадрового центра и учеными. На защите проектов прозвучали нестандартные решения, охватывающие различные сферы жизни — от новых образовательных программ для родителей до цифровых сервисов, упрощающих получение государственной поддержки семьями. Были представлены идеи, касающиеся медицинской, социальной и кадровой помощи, а также предложения, ориентированные на молодых родителей, включая студентов.
Котюков подчеркнул, что реализация подобных проектов требует командной работы и тесного взаимодействия между министерствами и ведомствами.
Самые перспективные инициативы, после их доработки, будут включены в краевую программу по стимулированию рождаемости.
Как ранее писал «МК в Красноярске», губернатор Красноярского края Михаил Котюков распорядился преодолеть демографический спад в территории. С 2025 года в регионе внедрена выплата 100 тысяч рублей матерям до 23 лет при рождении первенца, вызвавшая противоречивые отклики местных жителей.