Лукашенко сказал, где в Минске надо поставить памятник главе Китая Си Цзиньпину

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в Минске надо поставить памятник председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба президента.
Так, 7 июня во время церемонии открытия Национального футбольного стадиона белорусский лидер подчеркнул, что спортивный объект является величайшим памятником. А, оценив скульптуру на входе на стадион, где изображены белорусский и китайский футболисты, Лукашенко сказал, что здесь следует поставить памятник Си Цзиньпину.
— Я сказал на входе: впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что китайцы за свой счет построили этот стадион, — прокомментировал он.
Еще на церемонии открытия Александр Лукашенко выразил благодарность главе Китая Си Цзиньпину и всем китайским партнерам за возведение самого большого и современного футбольного стадиона Беларуси. Также президент выразил убежденность в том, что стадион станет еще одним узнаваемым образом города-героя Минска, и символом крепкой белорусско-китайской дружбы.
— Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектирована и построена нашими друзьями из Китайской Народной Республики, — констатировал лидер Беларуси.
Напомним, осуществить строительство масштабного футбольного стадиона в Минске удалось благодаря договоренностям на высшем уровне глав Китая и Беларуси.
Стадион построили в соответствии с требованиями международных футбольных организаций ФИФА и УЕФА. И уже начались процедуры получения необходимых аккредитаций. Первыми на поле нового спортивного объекта сыграют молодежные сборные Беларуси и Китая.
Недавно во время визита в Пекин Лукашенко сказал про обсуждение с Си Цзиньпином вопроса, важного для экономики Беларуси: «Очень нужна нашей экономике». И также Лукашенко назвал очень удачными переговоры с Си Цзиньпином и визит в Китай.