Лукашенко сказал, где в Минске надо поставить памятник главе Китая Си Цзиньпину

Недавно во время визита в Пекин Лукашенко сказал про обсуждение с Си Цзиньпином вопроса, важного для экономики Беларуси: «Очень нужна нашей экономике». И также Лукашенко назвал очень удачными переговоры с Си Цзиньпином и визит в Китай.