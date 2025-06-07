История «Бурбонской лилии»: как в Москве ограбили вдову писателя Алексея Толстого

Когда Толе Бецу устроили очную ставку с Людмилой Ильиничной, она в него едва не влюбилась. Он извинился за причиненное беспокойство, за то, что его ребята чуть не прирезали ее, был очень вежлив. Вдова осталась под впечатлением. Во время допросов вора неоднократно спрашивали о «Бурбонской лилии», но тот сказал, что сбыл драгоценность подпольному предпринимателю, так называемому цеховику в Баку. В итоге Беца удалось уговорить сотрудничать, но в обмен на услугу — визит к беременной сожительнице.