В Ростовской области судно вывели из эксплуатации после прокурорской проверки

В Ростовской области вывели из эксплуатации судно одной из компаний. Такое решение было приняло после проверки Волго-Донской транспортной прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, сотрудники обнаружили у судна неисправности. Кроме того, они выявили нарушения требований технических регламентов.
— Прокурором руководителю общества внесено представление, которое удовлетворено, судно выведено из эксплуатации, — прокомментировали в ведомстве.
В отношении юридических лиц было возбуждено административное дело по части 1 статьи 11.15.1 «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и по части 1 статьи 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». В отношении должностных лиц завели дела по части 3 статьи 11.8 «Нарушение правил эксплуатации судов» и части 1 статьи 11.13 «Нарушение правил выпуска судна в плавание». По итогам их рассмотрения ответственных обязали выплатить штрафы.