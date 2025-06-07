В Ростовской области судно вывели из эксплуатации после прокурорской проверки

В отношении юридических лиц было возбуждено административное дело по части 1 статьи 11.15.1 «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и по части 1 статьи 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». В отношении должностных лиц завели дела по части 3 статьи 11.8 «Нарушение правил эксплуатации судов» и части 1 статьи 11.13 «Нарушение правил выпуска судна в плавание». По итогам их рассмотрения ответственных обязали выплатить штрафы.