Когда спадет жара в Молдове: Синоптики рассказали, что уже совсем скоро пекло в +35 градусов уйдет и даже похолодает

Жаркая погода, установившаяся в Молдове в начале июня, вскоре уступит место прохладе и дождям. Уже с понедельника, 9 июня, температура воздуха начнёт заметно снижаться — синоптики обещают похолодание почти на 10 градусов.
По информации Государственной гидрометеорологической службы, причиной изменений стал атмосферный фронт, проходящий через территорию страны. Он принесёт с собой более прохладные воздушные массы и увеличит вероятность осадков в разных регионах.
Если на этой неделе столбики термометров днём поднимались до +35 °C, то уже в начале следующей недели дневные максимумы будут значительно ниже — около +21…+24 °C. Ночи тоже станут ощутимо прохладнее: температура опустится до +12…+16 °C.
Ожидается, что атмосферное давление останется нестабильным, возможны кратковременные ливни и грозы. Такая перемена в погоде может стать облегчением для многих, особенно для пожилых людей, метеозависимых и тех, кто тяжело переносит жару.
Синоптики советуют жителям Молдовы обратить внимание на резкую смену погодных условий и по возможности планировать активные дела на первую половину дня. Также не стоит забывать про зонт — дожди могут быть неожиданными.
Таким образом, уже в начале следующей недели в Молдове наступит заметное похолодание, которое, по прогнозам, продлится несколько дней.
Погода в Молдове в ближайшие дни.