«Самый большой в Беларуси». Национальный футбольный стадион открылся в Минске 7 июня

В Минске состоялось открытие Национального футбольного стадиона. Самый большой футбольный стадион республики вместимостью 33 тысячи человек открылся 7 июня.
Новый футбольный стадион в Минске полностью соответствует критериям для получения четвертой категории УЕФА. Таким образом на стадионе могут проводится чемпионаты мира и Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также Суперкубка УЕФА.
Нациоанльный стадион — самый большой в Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Известно, что стадион подготовлен не только для международных матчей высокого уровня, но и для игр национального первенства.
Открытие Национального футбольного стадиона состоялось 7 июня. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Национальный футбольный стадион оборудовали самой современной техникой. Здесь есть подогрев поля, система полива, светодиодная подсветка, два огромных экрана и многое другое.
Национальный футбольный стадион стал символом белорусско-китайской дружбы. Фото: БелТА.
Изначально Минспорта сообщало, что Национальный футбольный стадион откроется ко Дню Победы в 2025. Но в конце апреля АБФФ сказала, что Национальный стадион не откроют в мае 2025 в Минске.
Официальное открытие Национального футбольного стадиона в Минске состоялось 7 июня 2025 года.
Скульптура на входе на стадион. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Во время церемонии открытия нового стадиона Александр Лукашенко сказал, где в Минске надо поставить памятник главе Китая Си Цзиньпину.
А еще Минский метрополитен предупредил об изменении графика движения поездов.