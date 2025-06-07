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«Самый большой в Беларуси». Национальный футбольный стадион открылся в Минске 7 июня

Национальный футбольный стадион открылся в Минске 7 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Минске состоялось открытие Национального футбольного стадиона. Самый большой футбольный стадион республики вместимостью 33 тысячи человек открылся 7 июня.

Новый футбольный стадион в Минске полностью соответствует критериям для получения четвертой категории УЕФА. Таким образом на стадионе могут проводится чемпионаты мира и Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также Суперкубка УЕФА.

Нациоанльный стадион — самый большой в Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Известно, что стадион подготовлен не только для международных матчей высокого уровня, но и для игр национального первенства.

Открытие Национального футбольного стадиона состоялось 7 июня. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Национальный футбольный стадион оборудовали самой современной техникой. Здесь есть подогрев поля, система полива, светодиодная подсветка, два огромных экрана и многое другое.

Национальный футбольный стадион стал символом белорусско-китайской дружбы. Фото: БелТА.

Изначально Минспорта сообщало, что Национальный футбольный стадион откроется ко Дню Победы в 2025. Но в конце апреля АБФФ сказала, что Национальный стадион не откроют в мае 2025 в Минске.

Официальное открытие Национального футбольного стадиона в Минске состоялось 7 июня 2025 года.

Скульптура на входе на стадион. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Во время церемонии открытия нового стадиона Александр Лукашенко сказал, где в Минске надо поставить памятник главе Китая Си Цзиньпину.

А еще Минский метрополитен предупредил об изменении графика движения поездов.