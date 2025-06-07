Рома Букин, Восьмидесятые, тайный брак и отцовство: актеру Александру Якину — 35

До того как определиться с выбором профессии, Якин мечтал стать дальнобойщиком.
В воскресенье, 8 июня 2025 года, российскому актеру Александру Якину исполняется 35 лет. Звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Восьмидесятые» давно перестал быть просто «тем самым Ромой Букиным», превратившись в серьезного театрального актера. За его плечами — несколько десятков ролей в кино и на сцене Театра наций, семейная жизнь и новые карьерные горизонты. Подробнее о пути актера, главных ролях и личной жизни — в материале URA.RU.
Начало карьеры Александра Якина.
Александр Якин родился 8 июня 1990 года в подмосковном Чехове. Его детство прошло в селе Троицкое, в двадцати километрах от города. Родители Саши не имели отношения к творчеству: отец работал инженером, а мать — в местной администрации. После развода родителей мальчик остался с матерью, которая впоследствии вышла замуж за сотрудника милиции. У Александра есть сестра Оля.
В шестилетнем возрасте мальчика отдали в хореографическую студию при сельском клубе, где он оказался единственным представителем мужского пола. Когда педагог уехал, и секция закрылась, Саша перешел в театральную студию того же клуба. Поначалу он посещал занятия без особого энтузиазма и даже думал бросить, однако со временем втянулся. Под руководством Игоря Лаврова, который позже стал художественным руководителем городского театра в Чехове, одиннадцатилетний Якин начал активно участвовать в театральных постановках.
Первый актерский опыт юный Саша получил в 2000 году, снявшись в короткометражном фильме «Профессия — спасатель». Затем последовали эпизодические роли в фильмах «Ковчег» и «Повелитель луж» (2002 год). Настоящий прорыв произошел в 2005 году, когда режиссер Валерий Ахадов доверил пятнадцатилетнему Якину главную роль в своей драме «Парниковый эффект». Александр сыграл беспризорника Эрнеста по прозвищу «Немой», который выживает, притворяясь немым и прося милостыню в подземном переходе.
От «Счастливы вместе» к «Восьмидесятым»: телевизионный успех Якина.
Съемки сериала «Счастливы вместе». На снимке: Актеры Наталья Бочакарева и Александр Якин Komsomolskaya Pravda / Global Look PressАктеры Виктор Логинов и Александр Якин перед премьерой фильма «Симпсоны в кино» в кинотеатре «Октябрь» ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин.
Карьера Александра Якина кардинально изменилась в 2006 году, когда его утвердили на роль Ромы Букина в ситкоме «Счастливы вместе» — российской адаптации американского сериала «Женаты… с детьми». На момент начала съемок актеру было всего 16 лет, он учился в девятом классе. Несмотря на плотный график съемок (шесть дней в неделю), Якин продолжал ответственно относиться к учебе. В перерывах между сценами он штудировал школьные предметы, а коллеги помогали ему готовиться к экзаменам. В результате в 2007 году Александр получил аттестат без троек.
Роль закомплексованного, но остроумного парня из Екатеринбурга принесла молодому актеру всероссийскую известность. Персонаж Якина регулярно попадал в нелепые ситуации. Также Рома Букин пробовал свои силы в разных профессиях, включая работу в ГИБДД, и даже занимался рэпом под псевдонимом «Грандмастер Бит».
Несмотря на популярность, Якин признавался, что не ощущал своей славы в полной мере из-за постоянной занятости на съемочной площадке. Единственный выходной он предпочитал проводить дома, отсыпаясь, или возвращаться в родное Троицкое, где его и так все знали.
После завершения «Счастливы вместе» Александр столкнулся с проблемой «актерского клейма» — режиссеры видели в нем только Рому Букина. Спасением стал проект «Восьмидесятые», где Якин получил роль главного героя — студента Вани Смирнова. Ситком, посвященный эпохе перестройки, выходил с 2011 по 2016 год и стал второй волной популярности для актера.
От экрана к сцене: путь Якина в большой театр.
Актеры Михаил Янушкевич (Гермократ) и Александр Якин (Димас) в сцене из спектакля «Триумф любви» по пьесе Пьера Карле де Мариво режиссера Галина Стоева в Театре НацийФото: ТАСС/ Артем Коротаев.
Несмотря на успех в телевизионных проектах, Александр Якин стремился получить профессиональное актерское образование. В 2008 году, после небольшой задержки из-за плотного графика съемок, он поступил на актерский факультет ГИТИСа (РАТИ) на курс Владимира Андреева.
На последнем курсе института Якин не особенно рвался на театральную сцену и спокойно воспринимал возможную перспективу сосредоточиться исключительно на кинематографе. Однако судьба распорядилась иначе: в 2012 году, после получения диплома, Александр был принят в труппу Театра наций.
Его театральный дебют состоялся в роли Арлекина в постановке «Триумф любви» по комедии Пьера Карле де Мариво. Затем последовали роли в спектаклях «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (2013 год) и «Идиот» по роману Федора Достоевского (2015 год), где Якин сыграл Парфена Рогожина.
В 2016 году актер участвовал в интерактивном спектакле для детей «Осторожно, эльфы!», а в 2017 году воплотил образ Вани Кудряша в постановке «Грозагроза» по пьесе Александра Островского. Среди последних работ Якина в театре — роли в спектаклях «Страсти по Фоме» (2020 год) и «Левша» (2021 год), где он сыграл главного героя.
От водителя до телеведущего: неожиданные повороты карьеры Якина.
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Мало кто знает, что после окончания сериала «Счастливы вместе» и перед началом работы над «Восьмидесятыми» Александр Якин работал водителем в администрации своего родного города. Как признавался сам актер в в интервью «Московскому комсомольцу», эта работа помогла ему «спуститься с небес на землю» и избавиться от звездной болезни, если таковая и была.
С 6 сентября 2014 года Якин начал вести детскую передачу «Идем в кино!» на телеканале «Карусель». В этой программе он знакомит юных зрителей с миром кинематографа, рассказывает о классических и современных фильмах для детей.
Личная жизнь Александра Якина.
Александр Якин с супругой Анной ЗайцевойФото: instagram / yakimoto_san (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Личная жизнь Александра Якина всегда интересовала журналистов. Еще в подростковом возрасте, когда актер начал сниматься в «Счастливы вместе», желтая пресса приписывала ему романы с партнершами по съемочной площадке — Дарьей Сагаловой, Натальей Земцовой и Марией Цукановой-Котт. Однако Якин упорно опровергал все слухи, предпочитая не распространяться о своих отношениях.
В многочисленных интервью Александр утверждал, что не планирует жениться в ближайшее время и вполне доволен холостяцкой жизнью. Тем неожиданнее для поклонников стала новость о его свадьбе, состоявшейся зимой 2015/2016 года. Избранницей актера стала его однокурсница по ГИТИСу Анна Зайцева, с которой они вместе учились, а позднее работали в одном театре.
Свадьба прошла скромно и без лишней помпы. Молодые люди расписались в ЗАГСе, а затем отметили событие в ресторане в узком кругу друзей и родственников. После регистрации брака супруги продолжили работать вместе в Театре наций. Общая профессия, по словам самого Якина, помогает им лучше понимать друг друга и не создает разногласий из-за рабочего графика или затянувшихся репетиций.
15 декабря 2023 года Александр поделился радостной новостью: он стал отцом. Этим важным событием актер решил поделиться в социальных сетях, хотя обычно предпочитает не афишировать свою личную жизнь.
Между футболом и кино: увлечения Якина.
Актер Александр Якин систематически занимается спортом Фото: instagram / yakimoto_san (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Помимо актерской карьеры, Александр Якин всегда находил время для своих увлечений. Еще в школьные годы он играл в футбол за сборную Чехова. Эту страсть к спорту он сохранил и во взрослой жизни, регулярно участвуя в матчах команды Театра наций.
Кроме футбола, актер занимается боксом и увлекается пленочной фотографией. В свободное время Александр предпочитает проводить время с семьей или встречаться с друзьями, среди которых много сценаристов и креативных личностей.
Интересно, что Якин не является поклонником светских мероприятий и редко появляется на публике вне работы. В интервью журналу «ОК!» он признавался, что предпочитает сыграть в футбол с друзьями, чем фотографироваться на очередной премьере.
Фильмография Александра Якина.
За 25 лет актерской карьеры Александр Якин появился в более чем 15 проектах. Он начинал с небольших ролей, но постепенно перешел к главным персонажам в популярных сериалах. Вот основные работы актера:
«Профессия — спасатель» (2000, короткометражный) «Ковчег» (2002) «Повелитель луж» (2002) «Парниковый эффект» (2005) — Эрнест «Немой» «Клюквенные поля навсегда» (2006, короткометражный) — Вовка’Герой нашего времени«(2006) — слепой мальчик-контрабандист’Счастливы вместе» (2006−2013) — Рома Букин’Универ«(2009, эпизод “Счастливы вместе”) — Рома Букин’Восьмидесятые» (2012−2016) — Ваня Смирнов’Трое в Коми«(2013) — Данила, сын Марии’Кот Гром и заколдованный дом» (2014) — озвучивание Кота Грома (дубляж) «Физрук» (2017) — Саша, владелец бани’Короче«(2019) — Толик’Букины» (2023) — Рома Букин’Трепачи" (2023) — Анатолий Адвокатов.