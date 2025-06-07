Рома Букин, Восьмидесятые, тайный брак и отцовство: актеру Александру Якину — 35

Карьера Александра Якина кардинально изменилась в 2006 году, когда его утвердили на роль Ромы Букина в ситкоме «Счастливы вместе» — российской адаптации американского сериала «Женаты… с детьми». На момент начала съемок актеру было всего 16 лет, он учился в девятом классе. Несмотря на плотный график съемок (шесть дней в неделю), Якин продолжал ответственно относиться к учебе. В перерывах между сценами он штудировал школьные предметы, а коллеги помогали ему готовиться к экзаменам. В результате в 2007 году Александр получил аттестат без троек.