Депутат Гусев: Отмена статуса предпенсионера бьет по уязвимой группе граждан РФ

Он напомнил, что благодаря региональным льготам предпенсионеры могли бесплатно передвигаться на общественном транспорте, не платить за изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, им предоставляли путевки на санаторно-курортное лечение и возмещали расходы на проезд по железной дороге к месту лечения и обратно.