Депутат Гусев: Отмена статуса предпенсионера бьет по уязвимой группе граждан РФ

Предпенсионеры, которых лишили региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, хотя они входят в уязвимую группу граждан. Такое мнение в субботу, 7 июня, выразил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев от фракции «Справедливая Россия — За правду».
— Отмена статуса предпенсионера — шаг, который бьет по уязвимой группе граждан. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен и дискриминации на рынке труда, — подчеркнул парламентарий.
Он напомнил, что благодаря региональным льготам предпенсионеры могли бесплатно передвигаться на общественном транспорте, не платить за изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, им предоставляли путевки на санаторно-курортное лечение и возмещали расходы на проезд по железной дороге к месту лечения и обратно.
Дмитрий Гусев подчеркнул, что статус предпенсионера нуждается в сохранении на федеральном уровне, передает РИА Новости.
25 марта депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести Единую социальную карту для пенсионеров. Парламентарий подчеркнул, что они не должны чувствовать себя обделенными только из-за пересечения административной границы.