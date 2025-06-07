Ссора между Трампом и Маском может закончиться неожиданно: очевидна зависимость от России

Напомним, ссора между Трампом и Маском произошла в медиапространстве 5 июня 2025 года. Лидер США пригрозил, что свернет все госконтракты Маска, в том числе связанные с космической сферой. Маск же заявил, что Трампу нужно объявить импичмент. Также миллиардер выразил желание поддерживать демократическую партию, а не республиканскую, в которой состоит Трамп. Кроме того, бизнесмен намекнул, что без него нынешний президент вряд ли бы одержал победу на выборах. В Белом доме хотят скорее примирить политика и бизнесмена, но пока безрезультатно.