Ссора между Трампом и Маском может закончиться неожиданно: очевидна зависимость от России

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении сотрудничества с компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску, может сделать США зависимыми от России в области космических запусков и выхода в космос. Об этом пишет американский журнал Newsweek. Таким образом, ссора Маска и Трампа может закончиться неожиданно.
«Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией… Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос», — пишут аналитики издания.
Напомним, ссора между Трампом и Маском произошла в медиапространстве 5 июня 2025 года. Лидер США пригрозил, что свернет все госконтракты Маска, в том числе связанные с космической сферой. Маск же заявил, что Трампу нужно объявить импичмент. Также миллиардер выразил желание поддерживать демократическую партию, а не республиканскую, в которой состоит Трамп. Кроме того, бизнесмен намекнул, что без него нынешний президент вряд ли бы одержал победу на выборах. В Белом доме хотят скорее примирить политика и бизнесмена, но пока безрезультатно.