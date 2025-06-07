В военном госпитале Казани вручили госнаграды участникам СВО и медикам

«Думаю, что наши военные присоединятся к моим поздравлениям нашим замечательным, квалифицированным врачам и медсестрам, которым вручены награды, впереди их ждут награды еще, и сказать им спасибо за их труд, за их ответственность, за то, что они небезразлично относятся к вам — нашим военнослужащим», — подчеркнул замминистра обороны страны.