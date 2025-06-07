В военном госпитале Казани вручили госнаграды участникам СВО и медикам

Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин во время поездки в войска Центрального военного округа посетил военный госпиталь МО в Казани, где наградил участников спецоперации, проходящих лечение и реабилитацию, а также медперсонал. От имени министра обороны Андрея Белоусова передал военным и медикам слова благодарности и признательности.
В преддверии Дня России заместитель Горемыкин поздравил бойцов и вручил государственные награды и медали оборонного ведомства военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. В их числе орден Мужества, а также медали «За храбрость», «За отвагу» и «За боевые отличия».
«Вы — настоящие защитники Отечества. Уверен, сегодня нет человека, который бы не гордился вашими подвигами. Спасибо вам», — сказал Горемыкин.
Также 11 медалей были вручены врачам, медперсоналу военного госпиталя и сотрудникам Республиканской клинической больницы Татарстана, которые занимаются лечением и реабилитацией бойцов. В их числе медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», «За укрепление боевого содружества» и «За помощь и милосердие».
«Думаю, что наши военные присоединятся к моим поздравлениям нашим замечательным, квалифицированным врачам и медсестрам, которым вручены награды, впереди их ждут награды еще, и сказать им спасибо за их труд, за их ответственность, за то, что они небезразлично относятся к вам — нашим военнослужащим», — подчеркнул замминистра обороны страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил медсестру мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилу Болилую званием Героя России.