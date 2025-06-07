На Дону полицейские нашли школьников, которые показывали запрещенные жесты на фото

В Ростовской области началась проверка после того, как в сеть попали фотографии школьников, показывающих запрещенные жесты. Кадры распространились в соцсетях и вызвали возмущение у дончан.
Судя по снимкам, подростки фотографировались со Знаменем Победы. По данным ГУ МВД по Ростовской области, они демонстрировали жесты, которые «предположительно относятся к экстремистской идеологии».
Как уточнили в полиции, всех участников инцидента доставили в отдел для разбирательства. Выяснилось, что ни один из них не достиг возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность.
— В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — прокомментировали в областном управлении МВД.
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