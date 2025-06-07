Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 20 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе в Пушкино увеличилась до 20 тысяч квадратов, сообщает SHOT. С места крупного возгорания доносятся взрывы.

Пожар на складе в Пушкино. Видео © МЧС России.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Сейчас на месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.

«На место следует лаборатория по замеру воздуха», — говорится в сообщении.

Напомним, в подмосковном Пушкино вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В настоящее время выясняются причины произошедшего, информация о возможных пострадавших уточняется.