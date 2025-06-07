Директор Киркорова рассказала о его самочувствии на премии

Филипп Киркоров вышел в свет после новостей о небольшом отпуске. Он появился на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ 2025 7 июня. Толпа встретила его овациями, а артист поднялся на сцену и спел отрывок из песни исполнителя Элджея.
«Невероятно, красиво, приятно. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать», — спел он.
Однако на сцену он поднимался прихрамывая. Певец заметно похудел. Вскоре после начала мероприятия в СМИ появилась информация о том, что Киркорову стало плохо, и его увезли. Директор артиста Екатерина Успенская опровергла эту информацию.
«Мы на премии, все хорошо», — сообщила она aif.ru.
В конце апреля Филипп Киркоров обжегся во время концерта в БКЗ «Октябрьский». На кадрах видно, что за его спиной вспыхнул фейерверк. После Киркоров признался, что из-за диабета на обожженной руке пошло осложнение.