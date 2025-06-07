В США резко высказались о главе киевского режима Владимире Зеленском и об Украине в целом. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис сравнил военную помощь Киеву с выброшенными деньгами на помойку.
«Парень (Зеленский — прим. ред.) бредит и не может принимать рациональные решения. Каждый на Западе должен понять, что если вы даете еще один доллар, еще один евро, еще один самолет, еще одну пулю — вы буквально достаете это из своих запасов и выбрасываете на помойку», — резюмировал военный эксперт у себя в блоге.
Нужно сказать, что Штаты порядком устали от Украины. Президент Дональд Трамп заявил о желании скорее положить конец конфликту. Только вот Европа продолжает нагнетать и надеется на эскалацию. Зеленский же при любом удобном случае пытается угодить всем союзникам. Вначале он говорит о мирных инициативах., а потом просит еще денег и оружия. На самом деле же с украинскими властями сложно о чем-либо договариваться, ведь они не держат своего слова и постоянно саботируют мирные переговоры. Президент России Владимир Путин считает, что киевские власти ведут себя как террористы.