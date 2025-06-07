Киркоров назвал имена спасших его звезд

— ⁠Целый месяц я был без телефона, без связи, — признался Филипп и назвал имена звезд, которые его спасли. — Спасибо мои друзьям Вике Шеляговой, Сереже (Лазареву), Яне Рудковской, Андрюше Малахову. Они почуяли неладное и, когда мне стало совсем плохо, они меня затащили туда, куда нужно, чтобы привести все в порядок. Сегодня я в строю.