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Киркоров назвал имена спасших его звезд

Филипп Киркоров сегодня впервые появился на людях.

Филипп Киркоров сегодня впервые появился на людях. Напомним, последний месяц певец активно занимался своим здоровьем. В тусовке даже говорили, что поп-король оказался в реанимации из-за осложнений, связанных с ожогом, который он получил во время выступления в Питере.

Сегодня Филипп развеял слухи: он появился на церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ. В этот вечер он не ушел без награды: его снова признали лучшим.

— Я — феникс, — заявил Филипп. — Спасибо всем за поддержку, за добрые слова. Я так разволновался! Соскучился по вам!

— ⁠Целый месяц я был без телефона, без связи, — признался Филипп и назвал имена звезд, которые его спасли. — Спасибо мои друзьям Вике Шеляговой, Сереже (Лазареву), Яне Рудковской, Андрюше Малахову. Они почуяли неладное и, когда мне стало совсем плохо, они меня затащили туда, куда нужно, чтобы привести все в порядок. Сегодня я в строю.

Надо отметить, что до конца Киркоров все-таки еще не восстановился. Было видно, что у поп-короля слабость: он шел медленно, а за руку его поддерживала Виктория Шелягова.