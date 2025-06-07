WP: Трамп назвал Маска «злостным наркоманом»

30 мая СМИ сообщили, что в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа у Маск регулярно употреблял анестетик кетамин, экстази и психоделические грибы. Согласно информации журналистов, миллиардер возил эти вещества в путешествия в упаковке от лекарств. На следующий день предприниматель опроверг сообщения о том, что он принимает кетамин.