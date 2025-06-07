The Sun: Британская полиция предотвратила теракт против гвардии Карла III

27 ноября 2024 года СМИ сообщили о задержании в Великобритании 46-летнего Дэниэла Андреаса Сан-Диего, имя которого в 2009 году внесли в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Причиной стало совершением двух терактов в Калифорнии в 2003 году — они были связаны с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. За информацию о мужчине предлагали вознаграждение в размере 250 тысяч долларов.