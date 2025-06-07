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The Sun: Британская полиция предотвратила теракт против гвардии Карла III

В британском городе Слау полицейские задержали молодого человека. Ему предъявили обвинения в подготовке терактов в отношении гвардии короля Великобритании Карла III. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила газета The Sun.

В британском городе Слау полицейские задержали молодого человека. Ему предъявили обвинения в подготовке терактов в отношении гвардии короля Великобритании Карла III. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила газета The Sun.

По данным журналистов, мужчину также подозревают в хранении оружия с целью нападения и поджога. Предположительно, он действовал в одиночку.

В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии приказали в течение двух дней не покидать в военной форме территорию казармы, которая расположена вблизи Виндзорского замка, передает газета.

27 ноября 2024 года СМИ сообщили о задержании в Великобритании 46-летнего Дэниэла Андреаса Сан-Диего, имя которого в 2009 году внесли в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Причиной стало совершением двух терактов в Калифорнии в 2003 году — они были связаны с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. За информацию о мужчине предлагали вознаграждение в размере 250 тысяч долларов.