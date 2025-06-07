Результаты ЕГЭ выпускника в Ленинградской области аннулировали из-за умных очков

Выпускник пришел на ЕГЭ в «умных очках».
В одной из школ Ленинградской области выпускник применил «умные очки» для записи контрольных измерительных материалов (КИМ) во время сдачи ЕГЭ. В пресс-службе комитета общего и профессионального образования региона сообщили, что результаты экзамена данного ученика были отменены.
«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры — результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается», — подчеркнули в комитете. Цитату приводит ТАСС. Там добавили, что строго относятся к нарушениям порядка проведения экзаменов и качественно пресекают все подобные инциденты.
Ранее аналогичные случаи уже фиксировались в других регионах: так, представители Рособрнадзора выявили школьников из Курганской области, разместивших задания ЕГЭ по обществознанию в интернете после экзамена. Тогда результаты нарушителей также были аннулированы, а пересдача допускалась только через год.