Результаты ЕГЭ выпускника в Ленинградской области аннулировали из-за умных очков

Ранее аналогичные случаи уже фиксировались в других регионах: так, представители Рособрнадзора выявили школьников из Курганской области, разместивших задания ЕГЭ по обществознанию в интернете после экзамена. Тогда результаты нарушителей также были аннулированы, а пересдача допускалась только через год.