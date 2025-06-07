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На похоронах звезды «Дома-2» раскупили все розы в её родном посёлке

Сегодня в Челябинской области простились с 24-летней Кристиной Белой, которая получила известность после участия в телешоу «Дом-2». Об этом сообщил изданию «СтарХиту» возлюбленный девушки Иван Лютый.

Источник: Life.ru

«Посёлок, конечно, здесь небольшой. Вариантов мало, роз нет. Розы скупили в магазинах, потому что все на могилке Кристины», — поделился возлюбленный.

В небольшом посёлке, где жила Кристина, найти подходящие цветы оказалось непростой задачей, как признался Иван. С большим трудом он раздобыл единственный доступный букет и отправился на кладбище. По дороге он решил снять видео, чтобы запечатлеть место и сам букет. На кадрах также виден букет с конфетами — Иван с грустью отметил, что при жизни Кристина была бы рада такому подарку.

О гибели Белой стало известно 30 мая. Её тело с тяжёлой травмой головы было обнаружено дома. По предварительной версии, девушка поскользнулась и упала в ванной, получив смертельную травму. Следственные органы подтвердили, что причин для возбуждения уголовного дела нет — инцидент квалифицирован как несчастный случай.