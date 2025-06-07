На похоронах звезды «Дома-2» раскупили все розы в её родном посёлке

В небольшом посёлке, где жила Кристина, найти подходящие цветы оказалось непростой задачей, как признался Иван. С большим трудом он раздобыл единственный доступный букет и отправился на кладбище. По дороге он решил снять видео, чтобы запечатлеть место и сам букет. На кадрах также виден букет с конфетами — Иван с грустью отметил, что при жизни Кристина была бы рада такому подарку.