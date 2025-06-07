Против гвардии короля Великобритании Карла III готовился теракт: подробности

Сотрудники полиции задержали мужчину в городе Слау по подозрению в хранении оружия. Потом выяснилось, что он готовил нападение на гвардию монарха, а также разработки и других терактов. Отмечается, что молодой человек планировал действовать в одиночку. Сейчас ведется следствие по случившемуся, задержанный находится в участке, его допрашивают.