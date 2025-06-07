Против гвардии короля Великобритании Карла III готовился теракт: подробности

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании не допустили покушения на жизнь гвардейцев, охраняющих короля Карла III. Об этом пишет газета Sun.
Сотрудники полиции задержали мужчину в городе Слау по подозрению в хранении оружия. Потом выяснилось, что он готовил нападение на гвардию монарха, а также разработки и других терактов. Отмечается, что молодой человек планировал действовать в одиночку. Сейчас ведется следствие по случившемуся, задержанный находится в участке, его допрашивают.
Нужно отметить, что здоровье короля Великобритании стремительно ухудшается. Еще в начале марта пресс-служба Букенгемского дворца заявила о существенном прогрессе в борьбе с раком у монарха. Однако несколькими днями позднее Карла госпитализировали из-за ухудшения состояния. Сейчас пресс-служба дворца предпочитает не рассказывать о состоянии здоровья Карла III и его невестки герцогини Кейт Миддлтон.