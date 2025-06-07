Три мотострелковых соединения 51-й армии ЮВО получили орден

«В ходе специальной военной операции 51-я общевойсковая армия в вашем лице проявляет себя как несокрушимая сила, кузница героизма и самоотверженности. За мужество и отвагу более 8 тысяч военнослужащих 51-й армии награждены орденами и медалями, а 32 из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации… От имени командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Санчика Александра Семеновича поздравляю вас с высокой наградой», — сказал в поздравительной речи Кочетков.