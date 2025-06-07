Боксёр Проводников выиграл у Кастильо в первом бою после перерыва в 9 лет

Бывший чемпион мира по боксу из России Руслан Проводников вернулся на ринг после девятилетнего перерыва и одержал победу в рейтинговом поединке против экс-чемпиона мира мексиканца Хосе Луиса Кастильо. Бой прошел в Красноярске и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.
Это был второй поединок между спортсменами. Впервые они встретились в 2015 году, и тогда Проводников победил техническим нокаутом в пятом раунде.
Проводников вышел на ринг впервые с июня 2016 года. Тогда он проиграл американцу Джону Молине. После этого Проводников объявил о паузе в карьере. Сейчас в его активе 26 побед (18 нокаутом) и 5 поражений.
Титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Проводников завоевал в октябре 2013 года, победив Майка Альварадо техническим нокаутом в 10 раунде. Однако в следующем бою он неожиданно уступил по очкам Крису Алгиери.
Соперник Проводникова — 51-летний Хосе Луис Кастильо — имеет в своем активе 66 побед (57 — нокаутом), 14 поражений и одну ничью. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) — в 2000—2002 и 2004−2005 годах. После первого боя с Проводниковом мексиканец на ринг не выходил.
Ранее бывший чемпион мира по боксу украинец Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры, разместив ролик на русском языке на своей странице в социальных сетях.