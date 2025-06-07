«Восстанет брат на брата, сын на отца»: жизнь, чудеса и пророчества Иоанна Кронштадтского

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (Сергиев) почитается в России как выдающийся религиозный деятель. Остались свидетельства совершенных им чудес и пророчества, сохраняющие актуальность по сей день. Как жил, какие творил чудеса и что за пророчества оставил Иоанн Кронштадтский — в материале «Вечерней Москвы».
Путь Иоанна Кронштадтского.
Иоанн Сергиев родился в октябре 1829 года в семье бедного сельского священника. Его отец Илья и мать Феодора решили крестить мальчика в день рождения, а имя в крещении выбрали в честь преподобного Иоанна Рыльского. Другие предки в роду отца были священниками на протяжении как минимум 350 лет.
Иоанн с рождения был немощным и слабым, но с годами постепенно стал крепнуть. Когда ему было шесть лет, на мальчика снизошло видение. Ему явился Ангел Хранитель, который сказал Иоанну, что на протяжении всей жизни будет оберегать его от любой опасности.
Когда мальчику исполнилось девять лет, отец, собрав последние средства, отвез его в приходское Архангельское училище. Грамота давалась Иоанну с трудом. Он молил Бога о помощи, и однажды божественная благодать осенила его так, что у него, как вспоминал позднее сам мальчик, «завеса спала с глаз». Все, что он слышал на уроках, вспомнилось и прояснилось в его уме. С тех пор он делал большие успехи в учебе.
Из приходского училища Иоанн перешел в семинарию, а затем поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию. Он закончил обучение со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию «О Кресте Христовом в обличении мнимых старообрядцев».
После окончания учебы молодой человек вступил в брак с дочерью протоиерея Константина Несвицкого, священника Андреевского собора в Кронштадте.
В 1855 году Иоанна рукоположили в диакона, после чего он стал священником. В Андреевском соборе он прослужил 56 лет. Святой праведный Иоанн Кронштадтский умер в январе 1909 года.
Чудеса и предсказания Иоанна Кронштадтского.
Иоанн Кронштадтский прославился своими бескорыстием и милосердием. О нем знали не только в Санкт-Петербурге, но и по всем уголкам России. К нему приезжали из далеких краев и обращались за духовной и молитвенной помощью.
Слухи об Иоанне распространились и за границей: иностранцы присылали ему телеграммы. Желающих получить помощь от прославленного священника стало так много, что он ввел новую форму исповеди — общую, так как на индивидуальные ему уже не хватало времени.
Известен случай, когда Иоанн спас жизнь монахини Ангелины. Женщина попала под лошадь и колеса коляски. Священник оказался рядом и, как считается, лечил ее молитвой и возложением рук. Очевидцы того чуда вспоминали, что никто даже не думал, что монахиня останется жива. Но она не только выжила, но и «даже не изуродовалась», а на следующий день уже вернулась в монастырь в Санкт-Петербурге.
Некоторые верующие свидетельствовали о том, что масло из лампады от гробницы Иоанна помогло исцелиться женщине от астмы и от сильных ожогов маленькому ребенку.
Помогал священник не только православным верующим, но и представителям других конфессий. Однажды к нему на улице подбежал еврей, у которого дочь тяжело заболела скарлатиной. Врачи утверждали, что девочке не жить. Мужчина рассказал о своем горе Иоанну, и тот помолился за нее, положив на его голову руку. Затем велел еврею идти домой с миром. Когда мужчина вернулся, его встретила полностью здоровая дочь. Девочка в дальнейшем приняла православие.
Кроме того, о чуде рассказывал святой из Сербской Церкви, епископ Охридский и Жичский Николай (Велимирович). По его словам, в годы Второй мировой войны он находился в монастыре Войловицы в Банате. Однажды ему принесли из библиотеки книгу Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Святой решил перевести ее на сербский язык, и как только окончил над этим работу, его этапировали в другой лагерь. Николай считает, что в немедленном отбытии из предыдущего лагеря ему помогли Бог и Кронштадтский.
Иоанн Кронштадтский предрекал скорое падение Царства Русского. Он указывал на то, что вера людей в Бога ослабла, а колебания вызывает «мир прелюбодейный и грешный». Он призывал Россию вернуться к вере, чтобы вновь быть победоносной. А те, кто отрекся от веры, предрекал Иоанн, «разобьются, как глиняные горшки». Россия без веры, по его словам, превратится в сбор иноверцев, стремящихся истребить друг друга.
Конец света: почему России он не грозит.
Однажды в общении с благочестивой купеческой семьей Иоанн сказал: «Над Пермью висит черный крест». Он не стал уточнять, что именно имел в виду, но в 1918 году в Перми был убит князь Михаил Александрович Романов, а в Екатеринбурге расстреляли царскую семью последнего российского императора Николая II.
Кроме того, Иоанн Кронштадтский предрекал близость времени, в которое «русский народ разделится на партии, восстанет брат на брата, сын на отца и отец на сына и прольется много крови на Русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России или принуждена будет сама покинуть родную землю, но изгнанники вернутся в свои края, но не так скоро, там не узнают своих мест и не будут знать, где их родные похоронены». В 1917 году в России произошла Революция.
Живой человек со своими страстями.
Священник Филипп Ильяшенко обратил внимание на то, что, в отличие от многих других святых, Иоанн Кронштадтский не был монахом. Он был женатым, семейным человеком, жил в миру, а не в монастыре, в отшельничестве или пещере.
— Для русского народа отец Иоанн воплотил идеал человеколюбия и идеал того, каким должен быть священник. Он должен попечительно относиться к своим прихожанам, быть благоверным, любить богослужения, забывать себя, отдав себя Богу, Церкви, народу Божьему — людям, которые к нему приходят, — рассказал собеседник «ВМ».
Иоанн Кронштадтский однажды поделился, что, когда стал священником, то решил для себя, что будет делать определенные вещи в обязательном порядке: как можно чаще служить, каждый день читать священное писание, каждый день произносить проповедь. И он не просто произносил проповедь «в небо» — это было общение с прихожанами и не об отвлеченных вещах, а о том, как он сам живет.
— Место, где служил отец Иоанн, было местом административной выселки неблагонадежных людей без определенного места жительства и работы из столицы. К тому же это был портовый город, поэтому полгода в сезон навигации местные жители работали, а полгода — пребывали в каком-то пьяном угаре. И в таком городе появился священник, который отдавал все, что мог, просящим без всяких сомнений, — отметил Ильяшенко.
Что предсказывали провидцы на 2025 год.
Доходило до крайних мер — он приходил домой без сапог и без верхней одежды, потому что по пути домой все раздал нищим. Начальству даже пришлось распорядиться, чтобы священническое жалование Иоанна отдавали не ему в руки, а его супруге. Иначе священник раздал бы все нуждающимся, а ему самому не на что было бы жить.
— При этом понимая, что раздача денег — это не выход из положения, не способ вернуть людей к человеческому облику, он создал так называемый дом трудолюбия. Это было учреждение, в котором желающие могли подзаработать. Задача была в том, чтобы вернуть человеку чувство собственного достоинства, дать ему возможность обеспечивать себя, пусть и на самом простом уровне, — подчеркнул священник.
В доме трудолюбия, созданном Иоанном, были десятки различных мастерских. К тому же любой пришедший в это учреждение мог оставить маленьких детей в условном «детском саду» под присмотром, пока зарабатывал средства на жизнь.
— Отец Иоанн призывал всех чаще причащаться. Но чтобы причаститься, сначала нужно совершить покаяние. Он умел призывать людей к покаянию. Чем больше известен священник, тем больше к нему приходило людей. По воспоминаниям современников, в собор, где служил Иоанн, приходило до пяти тысяч челвек единовременно, и всех он исповедовал и причащал. Это занимало несколько часов и было очень трудновыполнимо физически, — добавил собеседник «ВМ».
Иоанн Кронштадтский очень строго следил за собой. Существует издание выдержек из его дневника — «Моя жизнь во Христе». Также он вел и другие дневники, как утверждается, всю жизнь. Но исследователи сомневаются в том, что у него хватало времени на их заполнение. Как бы то ни было, в дошедших до наших дней записях Иоанн представал не пастырем-вождем, который ведет за собой тысячи людей.
— Мы видим кающегося человека, остро осознающего свои недостатки. Не абстрактно «я плохой и грешный», а по конкретным доводам. Мы видим человека, который, подобно нам, не свободен от соблазнов, от каких-то греховных движений. Но в отличие от большинства из нас, мы видим человека, который не только эти несовершенства фиксирует, но и преодолевает их, — указал Ильяшенко.
Иоанн Кронштадтский писал о том, что тревожит его душу и сердце, каялся в этом, просил у Бога прощения и преодолевал свои недостатки. В то же время там были и моменты «простого человека» — как он готовится к службе, как запнулся, упоминая царскую семью, как гнался с зонтиком за нищим, который его рассердил.
— То есть это не просто икона — это живой человек. И в этом тоже есть его особое значение для верующих, — заключил священник.
Множество пророческих посланий о будущем России и всего мира оставил и святой Аристоклий Московский. Он предупреждал о Революции 1917 года и Великой Отечественной войне, а также о других событиях и веяниях. Как жил Аристоклий, какие пророчества оставил и могут ли они снова сбыться — в материале «Вечерней Москвы».