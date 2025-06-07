«Восстанет брат на брата, сын на отца»: жизнь, чудеса и пророчества Иоанна Кронштадтского

Кроме того, Иоанн Кронштадтский предрекал близость времени, в которое «русский народ разделится на партии, восстанет брат на брата, сын на отца и отец на сына и прольется много крови на Русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России или принуждена будет сама покинуть родную землю, но изгнанники вернутся в свои края, но не так скоро, там не узнают своих мест и не будут знать, где их родные похоронены». В 1917 году в России произошла Революция.