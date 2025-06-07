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Российская выпускница попыталась сдать ЕГЭ при помощью современного гаджета

В Ленинградской области зафиксирован случай использования высокотехнологичного устройства для списывания на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета общего и профессионального образования региона.

В Ленинградской области зафиксирован случай использования высокотехнологичного устройства для списывания на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета общего и профессионального образования региона.

Выпускница одной из местных школ пыталась сдать экзамен с помощью «умных очков». Они вели скрытую съемку контрольных измерительных материалов (КИМ).

По данным ведомства, нарушительница не только записывала задания, но и передавала их третьему лицу, получая ответы через наушник. Видеозаписи с экзаменационных материалов впоследствии появились в социальных сетях.

Комитет образования принял жесткие меры в отношении выпускницы: результаты ЕГЭ аннулированы, а возможность пересдачи в резервные дни исключена. «Мы строго пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и напоминаем выпускникам и их родителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил», — подчеркнули в ведомстве.