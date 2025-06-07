МВД объявило в розыск жену возможного организатора атак на аэродромы Тимофеева

В свою очередь канал Baza узнал, что незадолго до атаки по аэродромам Екатерина прекратила запись клиентов, а знакомым рассказывала о грядущем переезде в другой город. 28 мая она публиковала в своем канале фотографии поездки с котом на маршрутке или автобусе. Тимофеева писала, что едет в Астану и планирует остановиться в отеле, а затем улететь на самолете. После атаки все фото, посты и сам канал были удалены.