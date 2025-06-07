Актера Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

Девушки подчеркнули, что подобные действия со стороны Лето «долгое время были секретом». Они отметили, что актер приглашал их к себе домой на вечеринки и мог выйти к ним в обнаженном виде и мастурбировать. При этом на мероприятия могли попасть только те девушки, чьи фотографии артист видел ранее.