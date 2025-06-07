Sun: британская полиция предотвратила теракт против гвардии Карла III

В Великобритании сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт против гвардии, охраняющей короля Карла III. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на осведомлённый источник.
Отмечается, что полиции удалось сорвать подготовку атаки на представителей королевской гвардии. На прошлой неделе в городе Слау был задержан молодой человек, подозреваемый в незаконном хранении оружия и намерении совершить нападение и поджог. Позже ему были предъявлены обвинения в подготовке терактов. Сообщается, что злоумышленник действовал один.
В целях безопасности личному составу Колдстримской гвардии было запрещено в течение двух дней покидать территорию казармы в форме. Казарма расположена в непосредственной близости от Виндзорского замка — одной из официальных резиденций британского монарха.
Ранее британский принц Гарри сообщил, что желает примириться с королевской семьей.