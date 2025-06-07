Sun: британская полиция предотвратила теракт против гвардии Карла III

Отмечается, что полиции удалось сорвать подготовку атаки на представителей королевской гвардии. На прошлой неделе в городе Слау был задержан молодой человек, подозреваемый в незаконном хранении оружия и намерении совершить нападение и поджог. Позже ему были предъявлены обвинения в подготовке терактов. Сообщается, что злоумышленник действовал один.