Агрессивные насекомые атаковали Европу и Британию

Впервые в Великобритании этот вид был обнаружен в 2009 году. Учёные Йоркского университета предупреждают, что реальный масштаб распространения может быть значительно больше известного. Хотя для человека эти насекомые не опасны (они не кусаются), их деятельность нарушает экологический баланс, угрожая биоразнообразию.