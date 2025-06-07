Агрессивные насекомые атаковали Европу и Британию

Страны Европы и Великобритания столкнулись с масштабным вторжением агрессивного вида насекомых — так называемых «супермуравьёв». Этот инвазивный вид, первоначально обитавший в Азии и Причерноморье, активно распространяется через международную торговлю растениями в горшках.
Особую опасность представляет уникальная способность этих муравьёв создавать «суперколонии» — гигантские сети взаимосвязанных гнёзд с множеством маток. Колонии простираются на огромные территории. По данным издания Science XXI, такие колонии могут в сотни раз превосходить по численности местные виды муравьёв, полностью вытесняя их с занимаемых территорий.
Впервые в Великобритании этот вид был обнаружен в 2009 году. Учёные Йоркского университета предупреждают, что реальный масштаб распространения может быть значительно больше известного. Хотя для человека эти насекомые не опасны (они не кусаются), их деятельность нарушает экологический баланс, угрожая биоразнообразию.
Биологи подчёркивают необходимость срочных мер по контролю за распространением «супермуравьёв», пока их колонии не заняли новые территории Европы.
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