Опытная дачница рассказала как защитить будущий урожай от вредителей

На даче наступила самая горячая пора: и в саду, и в огороде дел невпроворот. Особенно много проблем с вредителями — из-за аномально теплой зимы их в этом году очень много. «МК» попросил нашего постоянного эксперта, опытную дачницу Наталью ЕГОРКИНУ рассказать, как можно защитить будущий урожай и при этом сэкономить на дорогих импортных средствах защиты растений от вредителей и болезней.
По словам Натальи Егоркиной, первую обработку плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей и болезней нужно было проводить еще ранней весной, сразу, как только стаял снег. Но весна в этом году была очень капризная: то тепло, то холодно, жара сменялась снегопадами и заморозками, поэтому многие дачники, особенно новички, время первой обработки прозевали.
«Следующую обработку нужно было проводить перед цветением фруктовых деревьев и ягодных кустов, но если вы и этот момент пропустили, тогда займитесь этим прямо сейчас. Во время цветения поливать растения никакой химией нельзя, иначе погубите не только вредителей, но и наших друзей — в первую очередь пчел и других насекомых-опылителей», — советует дачный блоггер.
Также в начале весны следовало избавиться от мхов и лишайников на фруктовых деревьях, хотя часто неопытные садоводы на них не обращают внимание, однако из-за них яблони, сливы и вишни могут сильно пострадать. В лишайниках заводятся насекомые-вредители, которые портят кору и уничтожают урожай. А еще они создают благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. Дорогие импортные средства для борьбы с лишайниками и мхом не нужны — достаточно 5-% раствора железного купороса. Нужно взять 500 гр и развести в 10 литрах воды. Можно опрыскать сад вечером, а лучше промазать широкой кистью все стволы и скелетные ветви фруктовых деревьев, через несколько дней лишайник сам отвалиться.
Еще одно народное средство — обыкновенная горчица — отлично помогает бороться с многими насекомыми-вредителями. В частности, горчичный раствор хорошо защищает кусты малины от долгоносика. Овощная рассада, опрысканная раствором горчицы, сразу теряют свою привлекательность для тли, луковой и морковной мухи и даже для прожорливого колорадского жука.
Чудо-средство готовят так: 20 гр. сухой горчицы разбавляют в 10 литрах тёплой воды. Раствор должен настояться 12 часов, потом им нужно опрыскать все посадки, где вы видели вредителей, через 2 недели эту процедуру следует повторить.
Также против тли, яблочной плодожорки, совки, слизней и прочих садовых паразитов хорошо помогает древесная зола. Можно просто припудрить золой пораженные растения и землю вокруг них. Либо используйте раствор. Готовим его следующим образом: 300 граммов золы разводим в 3 литрах кипятка и «варим» еще 10 минут на медленном огне, потом остужаем, процеживаем и опрыскиваем. А можно развести 300 гр. золы в 10 литрах воды, дать настояться 2 дня, потом добавить хозяйственное мыло, благодаря чему раствор будет лучше прилипать к растениям. Кстати, этой болтушкой можно обработать не только плодовые деревья, но также овощи — капусту, огурцы, кабачки и тыкву.
Весенняя обработка клубники включает не только обрезку старых листьев и усов, пересадку и деление разросшихся кустов, полив и подкормку, но также обработку любимой ягоды от болезней и вредителей.
Наталья Егоркина советует такой рецепт: возьмите 1 стакан золы, залейте 2 литрами кипятка, остудите, затем добавьте 2 гр. борной кислоты и 1 ст. ложку йода. Смесь процедите, а потом разведите водой до объема ведра. Когда будете опрыскивать клубнику, раствор не жалейте. Нужно чтобы не только листва, но и земля вокруг кустов клубники были сильно смочены защитным средством.
По словам эксперта, зола — незаменимое средство для дачника. Ее можно использовать и в саду, и в огороде для профилактики от всех болезней и вредителей. Когда будете высаживать рассаду в открытый грунт, добавляйте в каждую посадочную лунку по горсточке золы, смешивая ее с таким же количеством плодородной почвы. Сверху грядку тоже можно припудрить золой, и тогда никакие враги урожая вам будут не страшны.