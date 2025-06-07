Опытная дачница рассказала как защитить будущий урожай от вредителей

Также в начале весны следовало избавиться от мхов и лишайников на фруктовых деревьях, хотя часто неопытные садоводы на них не обращают внимание, однако из-за них яблони, сливы и вишни могут сильно пострадать. В лишайниках заводятся насекомые-вредители, которые портят кору и уничтожают урожай. А еще они создают благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. Дорогие импортные средства для борьбы с лишайниками и мхом не нужны — достаточно 5-% раствора железного купороса. Нужно взять 500 гр и развести в 10 литрах воды. Можно опрыскать сад вечером, а лучше промазать широкой кистью все стволы и скелетные ветви фруктовых деревьев, через несколько дней лишайник сам отвалиться.