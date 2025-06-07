Народные приметы: что можно и чего нельзя делать 8 июня

Наши предки отмечали Троицу с особым уважением. С утра шли в храм, а дома украшали свежесрезанными ветками берёзы и пышными травами. Считалось, что зелень, принесённая в этот день, приносит в дом здоровье и защиту на весь год. Люди пекли праздничные караваи, собирались всей семьёй за общим столом, обсуждали грядущее лето, пели песни. Молодёжь в этот день устраивала игры и гадания: особенно внимательно прислушивались к кукушке — по её крикам пытались понять, сколько лет осталось до свадьбы или какой будет жизнь в ближайшие годы.