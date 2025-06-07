Выпускник использовал умные очки на ЕГЭ в Ленобласти

— (…) результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается. Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ, — отметили в комитете, его цитирует ТАСС.