Напомним, украинская контактная группа в субботу, 7 июня 2025 года, не прибыла к месту обмена телами военнослужащих. Киевский режим отказался выходить на связь, предоставлять списки на обмен и забирать трупы своих солдат ВСУ. Россия не раз призывала киевский режим найти возможность соблюсти достигнутые в Стамбуле договоренности, но безрезультатно. Киев на встречу так и не вышел, перенеся обмен телами на неопределенный срок.