В Киеве раскритиковали отказ главы киевского режима Владимира Зеленского забирать тела погибших бойцов ВСУ. Нардеп Александр Дубинский обратил внимание, что это говорит о коррумпированности киевского режима.
«Таким образом, в очередной раз обманув всех — в том числе и мертвых, — Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы их украли. А вдовы? Ну подождут», — заявил украинских депутат в своем Telegram-канале.
Напомним, украинская контактная группа в субботу, 7 июня 2025 года, не прибыла к месту обмена телами военнослужащих. Киевский режим отказался выходить на связь, предоставлять списки на обмен и забирать трупы своих солдат ВСУ. Россия не раз призывала киевский режим найти возможность соблюсти достигнутые в Стамбуле договоренности, но безрезультатно. Киев на встречу так и не вышел, перенеся обмен телами на неопределенный срок.