Самойлова блистала в драгоценностях, а Серябкина сделала ставку на мини-платье: Фоторепортаж Life.ru с красной дорожки Премии Муз-ТВ

Ранее Life.ru рассказывал, что на премии триумфально появился Филипп Киркоров после периода лечения. Певец, восстановившийся после ожога, выглядел довольно свежо. Для выхода он остановил выбор на актуальных широких брюках, светлом пиджаке и классической белой рубашке. На мероприятии Киркоров был замечен в сопровождении Виктории Шеляговой, сыгравшей главную роль в его клипе «Чёрная пантера».