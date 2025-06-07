Глава свердловских «Новых людей», 2,5 часа простоявшая на суде по делу Аллаярова, вступилась за него

«Я была в суде, ждала 2,5 часа задержанного начала. Я знаю Дениса лично и очень давно, мы вместе работали на проекте лет 8 назад. Я знаю его путь от неопытного стажера до главы свердловской редакции. Это профессионал, человек и будущая звезда политической журналистики. Он не переходил красных линий, он не совершил убийство, не растлил малолетних. Я не знаю доказательства дела, но даже если это взятка 20 (!) тысяч, это стоит 2 месяцев ареста? Почему, по версии следствия, полицейскому, который передал данные и взял взятку — домашний арест. Почему журналисту за дачу взятки — арест», — написала она в своем telegram-канале.