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Глава свердловских «Новых людей», 2,5 часа простоявшая на суде по делу Аллаярова, вступилась за него

Руководитель свердловского отделения партии «Новые люди» Ирина Виноградова выступила с поддержкой в адрес редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, которого оговорил по делу о взятке в 20 тысяч рублей родной дядя. Она приходила и в суд, где 6 мая Денису избрали меру пресечения — два месяца СИЗО.

Ирина Виноградова все 2,5 часа пробыла в суде, пока Денису избирали меру пресечения.

Руководитель свердловского отделения партии «Новые люди» Ирина Виноградова выступила с поддержкой в адрес редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, которого оговорил по делу о взятке в 20 тысяч рублей родной дядя. Она приходила и в суд, где 6 мая Денису избрали меру пресечения — два месяца СИЗО.

«Я была в суде, ждала 2,5 часа задержанного начала. Я знаю Дениса лично и очень давно, мы вместе работали на проекте лет 8 назад. Я знаю его путь от неопытного стажера до главы свердловской редакции. Это профессионал, человек и будущая звезда политической журналистики. Он не переходил красных линий, он не совершил убийство, не растлил малолетних. Я не знаю доказательства дела, но даже если это взятка 20 (!) тысяч, это стоит 2 месяцев ареста? Почему, по версии следствия, полицейскому, который передал данные и взял взятку — домашний арест. Почему журналисту за дачу взятки — арест», — написала она в своем telegram-канале.

Денис Аллаяров часто задавал неудобные вопросыФото: Илья Московец © URA.RU.

Политик напомнила об отсутствии доказательств взятки, незаконном применении силы в отношении Дениса для получения данных из телефона и недопуске адвокатов при обысках. «Это настолько обескураживает и выбивает почву из-под ног, что молодые люди не будут идти в политику, не будут идти в журналистику. Мне нечего добавить, кроме как сил и мужества Денису. За ним большая команда редакции. Я верю, что правда будет доказана», — заключила Ирина Виноградова.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу. Он стал жертвой оговора со стороны своего дяди Андрея Карпова — по версии следствия, Денис якобы передал 20 тысяч рублей своему родственнику-полицейскому за получение информации криминального характера. 6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца, при этом Карпов получил в тот же день домашний арест. Поддержать Дениса пришли многие его коллеги и знакомые, заседание (и не только) широко освещали и СМИ. Решение судья озвучила лишь спустя два с половиной часа — сначала была задержка, потом она уходила в совещательную комнату.

Журналист свою вину отрицает. Позиция агентства и адвокатов такова: обвинения связаны с профессиональной деятельностью Дениса как руководителя региональной редакции. Он обладал обширной базой источников, которую накопил за долгие годы работы журналистом, зачастую задавал неудобные вопросы и поднимал резонансные темы.