Минимум один человек пострадал во время крупного пожара на складе в Пушкино

В результате крупного пожара на складе в Пушкино пострадал как минимум один человек, сообщает SHOT. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, у пострадавшего тепловой удар. Продолжаются поиски семи сотрудников склада. В целях безопасности движения власти перекрыли въезд в соседний населённый пункт Ивантеевку.