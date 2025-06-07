Shaman представил песню «Прямо по сердцу» на премии «Муз-ТВ»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представил песню «Прямо по сердцу», с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», на церемонии премии телеканала «Муз-ТВ» «Легенда», передает корреспондент РИА Новости.
XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» 2025 «Легенда» проходит на концертной площадке «Live Арена» в субботу.
«Итак, только что в эфире премии “Муз-ТВ” состоялась премьера песни “Прямо по сердцу” — и это была российская заявка на международном музыкальном конкурсе “Интервидение”, — сказала ведущая Яна Чурикова после исполнения песни.
Автором композиции стал музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.