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Алексей Воробьев не просто так скрывал свой роман с Аидой Гарифуллиной: певец раскрыл правду

Воробьев заявил, что скрывал роман с Гарифуллиной из-за желания его сберечь.

Источник: Комсомольская правда

Певец Алексей Воробьев раскрыл, почему скрывал свои отношения и брак с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Об этом он откровенничал в программе «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.

Алексей Воробьев и Люся Чеботина вместе снялись в фильме «Больше, чем футбол». Они пришли в студию программы, где артист, наконец, приоткрыл завесу тайны о его браке. Как оказалось, самым близким исполнитель рассказал о бракосочетании.

«Я рада, что Леша светится и хочу, чтобы этот свет, который он сейчас излучает, не исчезал. Я хочу, чтобы это все оставалось как можно больше десятилетий», — сказала Люся.

На широкой публике артист предпочитал не распространяться о семейном счастье, хоть ему и очень хотелось. И это не просто так. Воробьев признался, что хочет сохранить все нежные чувства в секрете, ведь не все готовы за него порадоваться.

«Это даже не вопрос публичности, а того, что когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Мое счастье — это мое. Если человек находит сокровище настоящее, то в этот момент он не делает и не публикует в Сеть фотографию: Смотрите, у меня сокровище. Он бережет для себя, это его. Это безумно хочется сберечь», — сказал певец.

Напомним, о тайной свадьбе Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной стало известно в мае 2025 года.