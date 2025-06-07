Алексей Воробьев не просто так скрывал свой роман с Аидой Гарифуллиной: певец раскрыл правду

«Это даже не вопрос публичности, а того, что когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Мое счастье — это мое. Если человек находит сокровище настоящее, то в этот момент он не делает и не публикует в Сеть фотографию: Смотрите, у меня сокровище. Он бережет для себя, это его. Это безумно хочется сберечь», — сказал певец.