Мособлдума решила убрать любые ограничения в денежной поддержке паралимпийцев

Игорь Брынцалов также отметил, что вклад паралимпийцев в спортивную славу Подмосковья и всей России ничуть не меньше, а порой даже значительнее, чем достижения олимпийских чемпионов. Ведь они не просто соревнуются — они преодолевают себя каждый день.