Мособлдума решила убрать любые ограничения в денежной поддержке паралимпийцев

Подмосковные депутаты подготовили законопроект, цель которого ввести дополнительные выплаты чемпионам Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр слепых, об этом журналистам сообщила пресс-служба Мособлдумы.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Подмосковье давно поддерживают чемпионов Олимпийских игр — они получают ежемесячную выплату в размере 14 500 рублей.
«Это наша благодарность за их триумфы, за радость, которую победители Олимпийских соревнований дарят гражданам России. Но, к сожалению, их коллеги — паралимпийцы и сурдлимпийцы — пока остаются за рамками этой поддержки», — сообщил спикер подмосковного парламента.
Мособлдума хочет исправить эту несправедливость. На ближайшем заседании депутаты планируют рассмотреть законопроект, в рамках которого чемпионов Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих и Сурдлимпийских игр включат в перечень получателей дополнительного ежемесячного пенсионного обеспечения в размере 14 500 рублей. Тем более, что совсем недавно Владимир Путин дал поручение повысить выплаты паралимпийцам и сурдлимпийцам за победы в международных соревнованиях.
Игорь Брынцалов также отметил, что вклад паралимпийцев в спортивную славу Подмосковья и всей России ничуть не меньше, а порой даже значительнее, чем достижения олимпийских чемпионов. Ведь они не просто соревнуются — они преодолевают себя каждый день.
«Их победы — это триумф человеческого духа, пример невероятной стойкости и целеустремленности для миллионов людей», — добавил он.