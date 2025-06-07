Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

«Он сыграл во всем — от “Американского психопата” до “Дома Gucci”. Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами… Женщины, с которыми я говорила, говорят, что предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а скорее проявлением давнего паттерна, который был и продолжает быть широко известен в определенных кругах и, в целом, тихо принимается», — пишет американский журнал, основанный выходцами из изданий Vanity Fair и New York Times.