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Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

ВАШИНГТОН 7 июн — РИА Новости. Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего, сообщает журнал Air Mail.

Источник: AP 2024

«Он сыграл во всем — от “Американского психопата” до “Дома Gucci”. Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами… Женщины, с которыми я говорила, говорят, что предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а скорее проявлением давнего паттерна, который был и продолжает быть широко известен в определенных кругах и, в целом, тихо принимается», — пишет американский журнал, основанный выходцами из изданий Vanity Fair и New York Times.

Одна из предполагаемых жертв отмечает, что якобы приставания со стороны Джареда Лето к несовершеннолетним девушкам «долгое время были открытым секретом» в индустрии шоу-бизнеса.

К примеру, издание упоминает вечеринки, которые раньше устраивал Лето.

«Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами “Привет, дети”. (Представитель Лето говорит, что он “не писал и не одобрял приглашение… и только недавно увидел его впервые”)», — пишет Air Mail.

При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечает издание.

По данным журнала, подобные обвинения выдвигаются в отношении Лето не впервые. Газета New York Post в 2005 году писала, ссылаясь на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.