Хитрый, но неумный план: В Ленобласти у выпускницы аннулировали результаты ЕГЭ из-за «умных» очков

Ранее в Москве уже фиксировались попытки обмана на экзаменах. Так, на ЕГЭ по биологии поймали самозванца, который пытался сдать тест вместо другого участника. Мужчина предъявил справку об утере паспорта, но после проверки выяснилось, что к экзамену он не допущен и в списках не значится.