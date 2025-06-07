Пленные украинцы призвали Зеленского ускорить обмен с Россией

Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой скорее обменять их на российских бойцов, которые находятся в украинском плену.
— Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трех месяцев, и нас обменяют (…). Мы думали, что мы мариупольские, город разбили, и поэтому нас здесь держат, а в итоге, получается, наоборот, наша страна нас не хочет забирать, и все, — рассказал один из военнопленных в эфире телеканала «Россия-24».
Боец ВСУ добавил, что хочет увидеть родных и близких, живущих на Украине.
7 июня СМИ, ссылаясь на руководителя украинского Координационного штаба по вопросам военнопленных Петра Яценко, сообщили, что обмен пленными и телами погибших военнослужащих между российской и украинской сторонами был перенесен на следующую неделю.
В тот же день помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев внезапно перенес «на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными». Он призвал украинскую сторону «четко соблюдать график» и договоренности, которых дипломаты обеих стран достигли в Стамбуле.