Правда долго не выходила наружу: Джареда Лето обвинили в домогательствах к детям

По данным издания, речь идёт не о случайных эпизодах, а о целой системе поведения, которую многие в индустрии якобы давно знали и негласно принимали. Журналисты, ссылаясь на слова своих собеседниц, пишут, что подобное поведение актёра «не было мимолётной фазой, а скорее устойчивым паттерном, который был и остаётся широко известен в определённых кругах и, по большому счёту, тихо допускался».
Одна из предполагаемых жертв утверждает, что домогательства Лето к несовершеннолетним были «открытым секретом» в мире шоу-бизнеса. В частности, упоминаются вечеринки, которые актёр якобы устраивал ранее, причём приглашения на них иногда начинались фразой: «Привет, дети».
Ранее продюсер Сергей Дворцов прокомментировал слухи о романтических отношениях Джареда Лето с россиянкой Яной Величко. По его мнению, между ними нет настоящих чувств, а история с их якобы романом — не более чем тщательно продуманный пиар-проект, призванный привлечь внимание к рекламным контрактам и концертной деятельности знаменитостей.