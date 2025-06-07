Правда долго не выходила наружу: Джареда Лето обвинили в домогательствах к детям

По данным издания, речь идёт не о случайных эпизодах, а о целой системе поведения, которую многие в индустрии якобы давно знали и негласно принимали. Журналисты, ссылаясь на слова своих собеседниц, пишут, что подобное поведение актёра «не было мимолётной фазой, а скорее устойчивым паттерном, который был и остаётся широко известен в определённых кругах и, по большому счёту, тихо допускался».