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Пляжи на популярном турецком курорте опустели из-за заоблачных цен

Несмотря на длинные выходные в честь мусульманского праздника Курбан-байрам, пляжи турецкого Бодрума не заполнены полностью. Основная причина — рекордно высокие цены на вход, достигающие 255 долларов с человека, сообщили в издании Ekonomim.

Источник: Life.ru

«Цены на платные пляжи вновь установили рекорд и выросли на 300%: цены на “люксовые” пляжи Бодрума устанавливают по традиции в евро, поэтому вход на некоторые пляжи будет стоить 200−225 евро с человека, на курорте Чешме для входа на пляж потребуется потратить депозит в размере 5500 лир. На курортах Фетхие, Мармарис и Джунда цены на разумном уровне», — пишет газета.

Выходные с 5 по 9 июня привлекли туристов на курорты Турции, но высокие расценки на пляжи Бодрума отпугивают многих отдыхающих. Например, вход на Buddha Bar Beach стоит около 255 долларов, а на пляж Мачакызы — 200 евро плюс 15% сервисного сбора. Для посещения пляжа отеля Kuum требуется депозит минимум в 4500 лир. В то же время в таких курортных зонах, как Фетхие, Мармарис и Джунда, цены остаются более доступными — около 700 лир (18 долларов).

Турецкий курорт Мармарис тоже столкнулся с резким снижением числа туристов. Причиной стала высокая инфляция и значительный рост цен. Путешественники отмечают, что популярные пляжи, которые раньше были переполнены, сейчас заметно опустели — из-за подорожания отдых стал менее доступным для многих гостей.