Пляжи на популярном турецком курорте опустели из-за заоблачных цен

Выходные с 5 по 9 июня привлекли туристов на курорты Турции, но высокие расценки на пляжи Бодрума отпугивают многих отдыхающих. Например, вход на Buddha Bar Beach стоит около 255 долларов, а на пляж Мачакызы — 200 евро плюс 15% сервисного сбора. Для посещения пляжа отеля Kuum требуется депозит минимум в 4500 лир. В то же время в таких курортных зонах, как Фетхие, Мармарис и Джунда, цены остаются более доступными — около 700 лир (18 долларов).