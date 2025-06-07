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Губернатор Балицкий обнародовал списки идентифицированных тел военных ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в субботу, 7 июня, опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), от которых отказалась украинская сторона.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в субботу, 7 июня, опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), от которых отказалась украинская сторона.

В документе присутствуют имена и способ идентификации погибших, номера мешков с их телами и места гибели.

— Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей, — отметил губернатор.

По его словам, командование ВСУ пытается скрыть потери в рядах украинских войск и не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих, отказываясь принимать их тела у российской стороны, об этом Балицкий сообщил в своем Telegram-канале.

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинцы проклянут киевский режим, если его представители не заберут у России тела погибших военных ВСУ. Дипломат подчеркнула, что президента Украины Владимира Зеленского не интересуют судьбы жителей страны, которой он руководит.