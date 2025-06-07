Губернатор Балицкий обнародовал списки идентифицированных тел военных ВСУ

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинцы проклянут киевский режим, если его представители не заберут у России тела погибших военных ВСУ. Дипломат подчеркнула, что президента Украины Владимира Зеленского не интересуют судьбы жителей страны, которой он руководит.