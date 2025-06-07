Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в субботу, 7 июня, опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), от которых отказалась украинская сторона.
В документе присутствуют имена и способ идентификации погибших, номера мешков с их телами и места гибели.
— Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей, — отметил губернатор.
По его словам, командование ВСУ пытается скрыть потери в рядах украинских войск и не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих, отказываясь принимать их тела у российской стороны, об этом Балицкий сообщил в своем Telegram-канале.
В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинцы проклянут киевский режим, если его представители не заберут у России тела погибших военных ВСУ. Дипломат подчеркнула, что президента Украины Владимира Зеленского не интересуют судьбы жителей страны, которой он руководит.