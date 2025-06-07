Air Mail: несколько женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах

Девять женщин обвинили оскароносного актёра и певца Джареда Лето в домогательствах. Многие из них были несовершеннолетними на момент инцидента. Об этом пишет журнал Air Mail.
«Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами», — говорится в статье издания.
Отмечается, что это были не эпизодические моменты в поведении актёра и певца, а спланированная акция. В статье говорится, что якобы Лето устраивал вечеринки, для которых вербовал девушек. Некоторые попадали на мероприятие через модельное агентство в качестве сопровождающих, а кто-то оказывался в гостях у артиста напрямую, когда Лето велит своим помощникам пригласить ту или иную особу. Кроме того, в статье утверждается, что иногда Лето выходил к гостям со словами: «Привет, дети». Из-за этого издание делает вывод, что там были несовершеннолетние. Команда Джареда Лето отвергает все обвинения, сам артист еще никак не прокомментировал появившиеся слухи.
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